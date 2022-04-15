За добу відновлено електропостачання для 36 тисяч споживачів, – Міненерго

За минулу добу відновлено електропостачання понад 36,1 тис. українських споживачів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зокрема, у Луганській і Харківській областях – по 10 тис. споживачів, Київській області – 7,6 тис., Донецькій – 4,2 тис., Чернігівській – 2,2 тис., Запорізькій – 1,2 тис., Сумській – 700 споживачам, Миколаївській – 200 споживачам.

Газопостачання відновлено 6,2 тис. абонентів.

Станом на 15 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 856 населених пунктів, загалом близько 702,2 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 272 тис. споживачів, Харківській – 98 тис., Київській – 141 тис., Луганській – 96 тис. споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 278 тис. абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Житомирській, Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.