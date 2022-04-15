Експорт російського газу впав з початку місяця на 18%

Середньодобовий експорт природного газу "Газпрому" в дальнє зарубіжжя за першу половину квітня знизився на 18% – до 407 млн кубометрів, порівняно з 494 млн куб. м.

Про це свідчать дані російського монополіста, повідомляє Інтерфакс.

"Газпром" у квітні продає в Європу менше газу, ніж у березні, стримуючи сезонне зниження цін. Квітневі контрактні ціни "на місяць уперед" формувалися під впливом рекордного подорожчання у березні – на тлі поетапного запровадження антиросійських санкцій та можливих нових обмежень.

Якщо імпортний газ поставляється за біржовим індексом "на місяць уперед" (у "Газпрому" близько половини експорту прив'язано до нього), то його вартість у квітні становить близько $1400 за тисячу кубометрів. Контракт "на день уперед" на спотовому ринку зараз коштує $1001 за тисячу кубометрів. Тому покупці збільшують закупівлі на споті, скорочуючи відбір за рекордно дорогими довгостроковими контрактами. Цим зокрема пояснюється зростання реверсних поставок із Німеччини до Польщі по "Ямалу-Європі" та скорочення відбору Польщею за прямим контрактом із "Газпромом".

Видобуток газу "Газпромом" з 1 січня до 15 квітня, за попередніми даними, склав 155,9 млрд куб. м газу. Це на 1,3% (на 2,1 млрд куб. м) менше, ніж минулого року. Постачання з газотранспортної системи на внутрішній ринок знизолося на 3,6% (на 3,9 млрд куб. м).

Експорт до країн далекого зарубіжжя становив 44,6 млрд куб. м - на 26,4% (16 млрд куб. м) менше, ніж за той самий період 2021 року.