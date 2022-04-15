Рада Нацбанку затвердила грошово-кредитну політику на період війни

Рада Національного банку України (НБУ) на позачерговому засіданні затвердила основні засади грошово-кредитної політики на період війни, зокрема, дозволила НБУ надавати підтримку уряду шляхом купівлі паперів на первинному ринку.

Про це голова Ради НБУ банку Богдан Данилишин повідомив у Facebook.

"Рада зазначила, що задля забезпечення належної відсічі широкомасштабній збройній агресії росії та безперебійного функціонування системи державних фінансів в умовах воєнного стану Національний банк може надавати підтримку державному бюджету шляхом купівлі цінних паперів уряду України на первинному ринку (тимчасова інституціональна можливість чого випливає із законодавства про воєнний стан)", – повідомив Данилишин.

Доцільність та обсяги операцій із фінансування держбюджету визначатимуться окремими рішеннями Нацбанку з огляду на ситуацію на фінансових ринках та державних фінансах, зокрема можливість наповнення державного бюджету з інших джерел.

Водночас Рада НБУ наголосила, що у такий спосіб можуть фінансуватися лише критичні видатки.

"Усвідомлюючи потенційні ризики монетизації дефіциту державного бюджету, Національний банк фінансуватиме лише критичні видатки уряду в обмежених обсягах та лише шляхом купівлі цінних паперів уряду на первинному ринку. Національний банк також зберігатиме максимальну прозорість у висвітленні таких операцій", – наголосив Данилишин.

При цьом Національний банк прагнутиме до якнайшвидшої повної відмови від фінансування дефіциту державного бюджету.

"Рада наголосила, що Національний банк і надалі виходитиме з потреби збереження власної інституційної, фінансової та операційної незалежності для належного виконання своїх функцій. Національний банк максимально уникатиме заходів та інструментів, застосування яких призведе до послаблення довіри до грошово-кредитної (монетарної) політики, розбалансування очікувань та посилення фіскального домінування", – зазначив Данилишин.

Національний банк також підтримуватиме тісну взаємодію з Урядом для сприяння залученню необхідного зовнішнього фінансування від міжнародних організацій та країн-партнерів.

Крім того, з огляду на воєнний стан, Рада дозволила Нацбанку тимчасово утриматися від публікації власних макроекономічних прогнозів.

Ухвалені Основні засади діятимуть тимчасово під час правового режиму воєнного стану, а за потреби також деякий час після його завершення до нормалізації функціонування економіки та фінансової системи.