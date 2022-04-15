Глобальний сервіс для IT-проектів GitHub почав блокувати користувачів з Росії

Відомий американський веб-сервіс для хостингу IT-проектів GitHub заблокував акаунти низки російських компаній та звичайних користувачів.

За пілрахунками російського ІТ-порталу Habr, станом на 15 квітня заблоковано щонайменше десятки акаунтів з РФ.

Серед них – акаунти "Сбєрбанку", "Альфа-Банку", інших компаній, а також окремих індивідуальних розробників, які заперечують свій зв'язок з російськими компаніями, що потрапили під санкції.

GitHub – сервіс колективної розробки та зберігання коду. У 2021 році ним користувалися 73 млн розробників, у тому числі з багатьох великих компаній.

У 2018 році Microsoft Corp придбала GitHub Inc. за $7,5 млрд.