Глобальний сервіс для IT-проектів GitHub почав блокувати користувачів з Росії
Відомий американський веб-сервіс для хостингу IT-проектів GitHub заблокував акаунти низки російських компаній та звичайних користувачів.
За пілрахунками російського ІТ-порталу Habr, станом на 15 квітня заблоковано щонайменше десятки акаунтів з РФ.
Серед них – акаунти "Сбєрбанку", "Альфа-Банку", інших компаній, а також окремих індивідуальних розробників, які заперечують свій зв'язок з російськими компаніями, що потрапили під санкції.
GitHub – сервіс колективної розробки та зберігання коду. У 2021 році ним користувалися 73 млн розробників, у тому числі з багатьох великих компаній.
У 2018 році Microsoft Corp придбала GitHub Inc. за $7,5 млрд.
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