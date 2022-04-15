ДПЗКУ подовжила дію пільгового періоду для зберігання зерна

Державна продовольчо-зернова корпорація продовжує дію пільгового періоду на зберігання зерна зернових та олійних культур. Так, протягом дії пільгового періоду, який складає 21 календарний день, плата за зберігання не нараховуватиметься. Пільговий період застосовується тільки на послугу зі зберігання зерна.

Про це йдеться в повідомленні ДПЗКУ.

Так, наразі на повну потужність працюють та мають змогу виконувати повноцінний технологічний процес 38 філій ДПЗКУ. Із них 28 лінійних елеваторів можуть надавати послуги з приймання, зберігання, відвантаження зернових, а також додаткові послуги з перевантаження. 9 філій – послуги з переробки та виготовлення готової продукції (деяких видів борошна, пластівців, висівок). Більшість філій мають змогу забезпечити відвантаження зернових як автотранспортом, так і залізничним транспортом.

Логістичні центри ДПЗКУ також надають послуги з переміщення зернових із потенційно небезпечних територій автомобільним та залізничним транспортом.

ДПЗКУ (створена Кабінетом міністрів у 2010 році) займається зберіганням, переробкою та експортом зернових. Закуповує зернові культури (пшеницю, ячмінь, кукурудзу, жито, овес, сою, гречку) за форвардними та спотовими програмами по всій Україні.

Перевезення зерна забезпечують вісім авто- та 15 залізничних компаній-експедиторів. Зернові приймають понад 50 філій (більше 310 елеваторів) загальною потужністю одноразового зберігання 3,75 млн тонн (10% сертифікованих елеваторних потужностей України). До складу корпорації входять філії "Одеський зерновий термінал" та "Миколаївський портовий елеватор" сумарною річною потужністю перевалки зернових близько 3,6 млн тонн. Штат корпорації – близько 5 тис. співробітників.