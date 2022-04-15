Нацбанк скасував щоденні тендери з рефінансування банків

Національний банк України з 18 квітня проводитиме тендери з надання рефінансування на строк до одного року лише один раз на тиждень – щоп'ятниці. Досі відповідні тендери проводилися щодня.

Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, інформує пресслужба регулятора.

"Якщо в перші дні війни попит з боку банків на підтримку ліквідності був значним, то зараз вони навпаки достроково повертають залучені кредити рефінансування. Зважаючи на це, Національний банк вирішив знизити частоту проведення тендерів із надання рефінансування на строк до одного року", – сказав Гелетій.

Він наголосив, що банківська система наразі залишається стабільною.

"З початку війни ліквідність банківської системи зросла на понад 50 млрд грн та наразі перевищує 200 млрд грн. Такий обсяг ліквідності дає змогу банкам активно підтримувати операції своїх клієнтів у межах наявних коштів та надавати кредитну підтримку, важливу для відновлення економіки", – додав заступник голови Нацбанку.

Водночас він припустив, що у разі нагальної потреби Національний банк може оголошувати тендери з надання кредитів рефінансування і в інші дні тижня.

Як повідомлялося, попит на кредити рефінансування з боку банків останнім часом значно впав. Минулого тижня 4-8 квітня відбулося всього два тендери з підтримки ліквідності банків терміном на рік, було надано 1,09 млрд грн, що втричі менше, ніж тижнем раніше.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року з огляду на виклики війни Національний банк запровадив додатковий інструмент із підтримки ліквідності банків – рефінансування терміном до одного року з можливістю пролонгації ще на один рік.