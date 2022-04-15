Німеччина виділить 3 мільярди євро на будівництво плавучих СПГ-терміналів

Міністерство фінансів Німеччини схвалило виділення до 3 млрд євро на будівництво чотирьох плавучих терміналів для скрапленого природного газу (СПГ) протягом наступних 10 років.

Про це повідомляє Deutsche Welle, передають Порти України.

Як повідомляється, добро на надання коштів видано без попередньої консультації з комітетом бундестагу з бюджетних питань. Цей крок був необхідний у зв’язку з наявністю "вагомих причин", що випливає з циркуляру фінансового відомства, спрямованого голові бундестагу Бербель Бас.

Відповідні угоди мають бути підписані 14 та 20 квітня. Скраплений природний газ доставлятиметься танкерами, для чого потрібні угоди про фрахт.

Представник енергетичної компанії RWE заявив, що концерн підключений до цього процесу за дорученням уряду Німеччини. У RWE припускають, що низка танкерів може бути готова до експлуатації вже взимку 2023 року. Федеральний уряд вивчає, де вони могли б базуватись. Мова може йти про Вільгельмсхафен, Брунсбюттель або Росток.

Наприкінці березня представник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу у Брюсселі заявив, що Єврокомісія очікує збільшення закупівель скрапленого газу в США. За словами Мамера, у 2021 році зі Сполученими Штатами було погоджено постачання близько 22 млрд кубометрів СПГ до Європи. На даному етапі в ЄС розраховують на отримання додаткових 15 млрд кубометрів СПГ, що відповідає 10% від обсягів російського газу, що надходять до Євросоюзу щорічно.

Раніше повідомлялося, що на випадок, якщо РФ припинить постачання газу, Німеччина має в своєму розпорядженні достатні резерви для постачання мінімум до пізнього літа або ранньої осені.