Нацбанк пропонує зменшити податки для страхових компаній

Національний банк України ініціював необхідні комунікації з Міністерством фінансів для прискорення законодавчих ініціатив щодо можливості впровадження податкових стимулів для страхового ринку.

Таку відповідь НБУ дав на прохання ринку зменшити податкове навантаження на страхові компанії, яке було висловлено в ході зустрічі, на якій були сформовані найбільш актуальні питання страховиків під час війни та напрацьовані шляхи їх врегулювання, передає Інтерфакс-Україна.

Так, страховики просили про відмову від подвійного оподаткування у страхуванні, а саме про відміну чи зниження ставки оподаткування страхових платежів до 2%. Деякі страховики наголосили, що готові сплачувати податок на прибуток 18%. Додатково наголосили на важливості підтримки НБУ щодо цього питання та актуальності зниження податкового навантаження на клієнтів компаній зі страхування життя.

Крім того, учасники ринку наголошували на необхідності забезпечення можливості перерахування за кордон страхових виплат у валюті. Це стосується оплати послуг медичних асистансів, виконання зобов'язань за договорами перестрахування іноземними ядерними пулами, за договорами перестрахування ризиків цивільної авіації, сплати перестрахувальних премій перестраховикам-нерезидентам. Це необхідно, щоб отримати від перестраховиків належний захист із прийнятих страховиками ризиків, а українські громадяни змогли отримати лікування під час перебування в інших країнах, пояснили представники ринку.

Вони також просили додатково пом'якшити регуляторні вимоги до страховиків та відстрочити запровадження, зокрема МСФЗ 17 "Страхові контракти", на час воєнного стану та продовжити терміни для імплементації частини положень законів "Про страхування", "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та дати більше часу запровадження нових ліцензійних умов.

Ще однією пропозицією ринку до регулятора стало підвищення лімітів з європротоколу та надання можливості оформляти страхові випадки за копіями документів, а не лише за наявності оригіналів.

НБУ у свою чергу зазначає, що ведеться робота щодо часткової лібералізації валютних обмежень щодо операцій страховиків, спрощення регуляторних вимог, відстрочення термінів імплементації нових вимог для страховиків тощо.

Що стосується підвищення ліміту щодо європротоколу та можливості використовувати копії документів для оформлення страхових випадків, то ці питання обробляються з іншими державними органами з метою їхнього якнайшвидшого вирішення, запевнив регулятор.