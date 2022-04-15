Кабмін додатково виділив на виплату допомоги по безробіттю 1,3 мільярда
Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 15 квітня, додатково виділив 1,26 млрд грн для виплати допомоги по безробіттю.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
"Виділено з резервного фонду державного бюджету Міністерству економіки 1,26 млрд гривень для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю та матеріальної підтримки безробітних в умовах воєнного стану", – написав представник уряду.
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