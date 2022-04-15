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Кабмін додатково виділив на виплату допомоги по безробіттю 1,3 мільярда

зарплата

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 15 квітня, додатково виділив 1,26 млрд грн для виплати допомоги по безробіттю.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Виділено з резервного фонду державного бюджету Міністерству економіки 1,26 млрд гривень для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю та матеріальної підтримки безробітних в умовах воєнного стану", – написав представник уряду.

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безробіття (344) Кабмін (7748) Мінекономрозвитку (1997)


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