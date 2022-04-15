Кабмін додатково виділив на виплату допомоги по безробіттю 1,3 мільярда

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 15 квітня, додатково виділив 1,26 млрд грн для виплати допомоги по безробіттю.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Виділено з резервного фонду державного бюджету Міністерству економіки 1,26 млрд гривень для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю та матеріальної підтримки безробітних в умовах воєнного стану", – написав представник уряду.