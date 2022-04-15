Великобританія збільшить експорт газу в Європу

Цього літа Велика Британія стане транзитною країною для постачання природного газу в Європу, оскільки в ЄС намагаються позбутися залежності від російського газу.

Це прогнозує оператор єдиної британської енергосистеми National Grid, передає enkorr.

National Grid прогнозує сплеск експорту газу з Великої Британії в Європу протягом шести місяців до вересня для поповнення сховищ перед зимою.

Газ надходить у Велику Британію з Північного моря, Норвегії та з суден, відправлених з усього світу, як скраплений природний газ (СПГ), який потім може бути спрямовано в Європу – трубопроводами до Бельгії й Голландії.

Наразі Європа отримує близько 40% свого газу трубами з Росії. ЄС планує скоротити свою залежність від російського газу на дві третини вже 2022 року.

National Grid вважає, що цього літа експорт у Європу з Великої Британії досягне 5,1 млрд кубометрів.

У Великій Британії є три термінали, де СПГ може бути перетворено назад у газоподібну форму, у Вельсі й Кенті.

Великі обсяги газу може бути імпортовано у Велику Британію з США або інших країн, перш ніж його буде спрямовано в Європу.