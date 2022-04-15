Кабмін встановив процедуру виплати премій військовослужбовцям

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій, якою також встановлено процедуру преміювання військовослужбовців.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Постанова передбачає процедуру прийняття рішення про виплату премії та розмір додаткової винагороди військовослужбовцям військових формувань, утворених відповідно до законів, особам рядового і начальницького складу правоохоронних органів, служби цивільного захисту, відрядженим до обласних та районних військових адміністрацій, статусу яких набули відповідні місцеві державні адміністрації, а також військових адміністрацій населених пунктів, утворених на базі військово-цивільних адміністрацій, а також затвердження структури та штатних розписів обласних і районних військових адміністрацій", – сказано у повідомленні.

Крім того, прийнята на засіданні уряду постанова вдосконалює механізм фінансового забезпечення військових адміністрацій у частині: виплати грошового забезпечення для категорії осіб, відряджених до військово-цивільних адміністрацій та призначених (перепризначених) до військових адміністрацій.