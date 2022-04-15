Кабмін схвалив залучення $103 мільйонів пільгових коштів від уряду Японії

Кабінет міністрів схвалив залучення від уряду Японії пільгових коштів у розмірі 13 млрд ієн (близько $103,75 млн за поточним курсом).

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зверненні.

"Сьогодні на засіданні уряду оформили домовленості з урядом Японії щодо залучення допомоги у розмірі 13 млрд ієн", – сказав Шмигаль.

За його словами, ці пільгові кошти підуть на фінансування першочергових потреб країни та українського народу.

Раніше повідомлялося, що МЗС Японії оголосило про введення санкцій щодо 398 громадян Росії та 28 російських організацій у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.