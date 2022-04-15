Кабмін схвалив залучення $103 мільйонів пільгових коштів від уряду Японії
Кабінет міністрів схвалив залучення від уряду Японії пільгових коштів у розмірі 13 млрд ієн (близько $103,75 млн за поточним курсом).
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зверненні.
"Сьогодні на засіданні уряду оформили домовленості з урядом Японії щодо залучення допомоги у розмірі 13 млрд ієн", – сказав Шмигаль.
За його словами, ці пільгові кошти підуть на фінансування першочергових потреб країни та українського народу.
Раніше повідомлялося, що МЗС Японії оголосило про введення санкцій щодо 398 громадян Росії та 28 російських організацій у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль