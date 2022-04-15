Ризики прямого фінансування держбюджету Нацбанком можна мінімізувати, – заступник голови НБУ

Пряме фінансування Національним банком України державного бюджету в умовах війни є необхідним, проте його ризики можна мінімізувати, у тому числі за рахунок правильного управління процесом та максимального залучення зовнішнього офіційного фінансування.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у ході дискусії, організованої Центром економічної стратегії, передає Інтерфакс-Україна.

"Без цього (прямої купівлі Нацбанком облігацій внутрішньої держпозики) навряд чи можна обійтися найближчими місяцями, але якщо цим процесом правильно управляти, то ризики можна мінімізувати", – сказав Ніколайчук.

Ніколайчук зазначив, що покрити бюджетний дефіцит ринковими механізмами, що виріс в умовах війни, практично неможливо, зараз лише невелика його частина фінансується на ринку, а більша частина – офіційним зовнішнім кредитуванням партнерів.

"Те, що ми зараз використовуємо пряме кредитування держбюджету, я не говорив би, що це настільки революційний для України метод: він використовувався і раніше, просто в невоєнні роки, до 2014-2015 років, використовувався обхідними шляхами, а зараз ми не хочемо робити непрозорі дії", – пояснив заступник голови НБУ.

Він визнав, що купівля Нацбанком ОВДП, обсяг якої поки що склав 40 млрд грн, і офіційне фінансування, "яке, зрештою, через купівлю Нацбанком валюти також перетворюється на емісію гривні", створюють певний тиск на внутрішньому ринку як на ціни, так і на обмінний курс

"Поки в нас є можливості абсорбувати цю додаткову гривню через різні канали: через банківську систему, через зростання схильності до заощаджень, скорочення можливості витрачати в поточних умовах на якісь речі, на які витрачалися раніше (…) плюс стерилізація цієї гривні через валютний канал поки що дозволяє нам цю систему балансувати", – констатував Ніколайчук.

Він наголосив, що можливість такого балансування багато в чому залежить від масштабів емісії.

"Що більше буде емісія від Нацбанку і що менше отримуватимемо від партнерів, то більше ситуація ускладнюватиметься", – пояснив заступник голови НБУ.

Ніколайчук також зазначив, що регулятор сьогодні не бачить потреби в інструментах проектного та емісійного фінансування, оскільки ліквідності на ринку поки що достатньо.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів прогнозує зростання дефіциту державного бюджету з $2,7 млрд у березні до $5-7 млрд на місяць у квітні та травні.

Експерти Світового банку очікують цього року на збільшення фіскального дефіциту України (невійськового) до 17,5% ВВП, наступного – до 26,5% ВВП порівняно з 4% ВВП минулого року.