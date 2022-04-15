Білорусь заборонила в'їзд зареєстрованим у ЄС автомобілям

Білорусь запроваджує заборону на в'їзд автотранспортних засобів, зареєстрованих у ЄС.

Про це повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Мінтрансу країни.

Так, з 00.00 16 квітня 2022 року забороняється переміщення через митний кордон Євразійського економічного союзу до Білорусі автотранспортних засобів (автомобілів та тягачів), зареєстрованих у Європейському союзі.

Виняток становить їх проходження через певні пункти пропуску до спеціально встановлених місць для здійснення вантажних операцій та перечіплення.

Це обмеження не застосовується до 23 квітня 2022 року до транспортних засобів, зареєстрованих у ЄС, які в'їхали на територію Білорусі до 16 квітня цього року.

Транспортні засоби, зареєстровані в ЄС, що перевозять поштові відправлення та живих тварин, прямують без обмежень.

Крім того, визначено перелік місць, в які можуть прямувати зареєстровані в ЄС автотранспортні засоби для здійснення вантажних операцій та перечіпки з прилеглих пунктів пропуску.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз заборонив ввезення та транзит нових вантажів автотранспортом з РФ та Білорусі на територію ЄС з 9 квітня.