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Новини
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Білорусь заборонила в'їзд зареєстрованим у ЄС автомобілям

фура,грузовик

Білорусь запроваджує заборону на в'їзд автотранспортних засобів, зареєстрованих у ЄС.

Про це повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА з посиланням на пресслужбу Мінтрансу країни.

Так, з 00.00 16 квітня 2022 року забороняється переміщення через митний кордон Євразійського економічного союзу до Білорусі автотранспортних засобів (автомобілів та тягачів), зареєстрованих у Європейському союзі.

Виняток становить їх проходження через певні пункти пропуску до спеціально встановлених місць для здійснення вантажних операцій та перечіплення.

Це обмеження не застосовується до 23 квітня 2022 року до транспортних засобів, зареєстрованих у ЄС, які в'їхали на територію Білорусі до 16 квітня цього року.

Транспортні засоби, зареєстровані в ЄС, що перевозять поштові відправлення та живих тварин, прямують без обмежень.

Крім того, визначено перелік місць, в які можуть прямувати зареєстровані в ЄС автотранспортні засоби для здійснення вантажних операцій та перечіпки з прилеглих пунктів пропуску.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз заборонив ввезення та транзит нових вантажів автотранспортом з РФ та Білорусі на територію ЄС з 9 квітня.

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Куплю квіток і на зло кондукторові піду пішки.
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15.04.2022 21:11 Відповісти
Вся комедія ситуації у тому, що забанивши себе, Білорусь частково забанила і козломордостан, а якщо країни Балтії закриють оркам кордон, у чому я мало сумніваюсь, то це вже повна сухопутна блокада.
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16.04.2022 02:17 Відповісти
уси пуси , ......... а зубры не передохут б е з креветок и хамона в Пуще пока лука пугает тряся своими клубнями бегая по колхозу ?
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16.04.2022 07:36 Відповісти

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