Тарифи на електроенергію для населення не зростатимуть ще пів року, – Зеленський

Тарифи на електроенергію для населення України за умови споживання до 250 кВт-год на місяць не зростатимуть і становитимуть 1,44 грн за кВт-год.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Продовжуємо щонайменше на наступні пів року дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян", – сказав глава держави за результатами наради з урядовцями.

Також, за його словами, на нараді розглянули підсумки нинішнього опалювального сезону.

"Сезон проведений успішно попри все. Попри всі "вангування" тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля", – зазначив президент.

Нагадаємо, чинна модель функціонування спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії розрахована на період з 1 жовтня 2021 року до 31 квітня 2022 року.

Відповідно до цієї моделі, "Енергоатом" та "Укгідроенерго" отримали право продавати ресурс на ринку та за рахунок доходів компенсувати постачальникам універсальних послуг (ПУУ) тарифи для населення. У рамках впровадження нової моделі ПСО для споживачів з обсягом споживання 250 кВт-год/місяць було встановлено нижчий тариф – 1,44 грн/кВт-год. У Міненерго підрахували, що таких споживачів близько 80%.