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Новини
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Тарифи на електроенергію для населення не зростатимуть ще пів року, – Зеленський

зеленський

Тарифи на електроенергію для населення України за умови споживання до 250 кВт-год на місяць не зростатимуть і становитимуть 1,44 грн за кВт-год.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Продовжуємо щонайменше на наступні пів року дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян", – сказав глава держави за результатами наради з урядовцями. 

Також, за його словами, на нараді розглянули підсумки нинішнього опалювального сезону.

"Сезон проведений успішно попри все. Попри всі "вангування" тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля", – зазначив президент.

Нагадаємо, чинна модель функціонування спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії розрахована на період з 1 жовтня 2021 року до 31 квітня 2022 року.

Відповідно до цієї моделі, "Енергоатом" та "Укгідроенерго" отримали право продавати ресурс на ринку та за рахунок доходів компенсувати постачальникам універсальних послуг (ПУУ) тарифи для населення. У рамках впровадження нової моделі ПСО для споживачів з обсягом споживання 250 кВт-год/місяць було встановлено нижчий тариф – 1,44 грн/кВт-год. У Міненерго підрахували, що таких споживачів близько 80%.

Автор: 

Зеленський Володимир (2508) тарифи (1303) електроенергія (4239)


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Топ коментарі
+7
Благодетель А расчет себестоимости электроэнергии когда будет обнародован? Эта тайна охраняется гораздо лучше чем координаты нефтебаз и военных заводов Украины!
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16.04.2022 18:38
+4
Будут они расти или не будут расти - уже не имеет никакого значения - через 3-4 месяца половина населения не сможет за них платить вообще.
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17.04.2022 13:43
+4
А это не геноцид своего народа? Еле живого, кто выжил, кто просто выживает, продолжать давить тарифами? Когда повернетесь лицом к людям? Хватит жировать за счет нас.
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17.04.2022 19:22
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Благодетель А расчет себестоимости электроэнергии когда будет обнародован? Эта тайна охраняется гораздо лучше чем координаты нефтебаз и военных заводов Украины!
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16.04.2022 18:38 Відповісти
люди чекають падіння ціни, бо годувати ахмєтова і умовах війни якось протівно. Краще я на армію пожертвую
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16.04.2022 19:12 Відповісти
* в умовах
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16.04.2022 19:13 Відповісти
Ми на тимчасово окупованій території, газу нема вже більше місяця, за березень намотали на 1100 грн., як нам втиснутися зараз у ці 250 кВт?! Комуналку не зважаючи на все, ми оплачуємо вчасно. Хтось думає Узеленських за нас?!
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16.04.2022 22:54 Відповісти
а ты думаешь? вообще головой? только в одном 500 тыс городе нет не то что газа а 70% всех домов! трупы гниют на улице месяц, а у тебя тормоза расход 1100 грн.
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17.04.2022 10:44 Відповісти
Будут они расти или не будут расти - уже не имеет никакого значения - через 3-4 месяца половина населения не сможет за них платить вообще.
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17.04.2022 13:43 Відповісти
У людей на старі тарифи грошей нема, бо нема роботи, а ті дятли думають про підвищення
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17.04.2022 15:15 Відповісти
А это не геноцид своего народа? Еле живого, кто выжил, кто просто выживает, продолжать давить тарифами? Когда повернетесь лицом к людям? Хватит жировать за счет нас.
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17.04.2022 19:22 Відповісти
в условиях войны капитализм не работает(он и в мирное время в Украине не работает).
Государство должно полностью обеспечивать коммуналку и хлебные карточки.
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17.04.2022 19:30 Відповісти
хочеться бєню і його одоробал рвать на куски.....готувались суки до здачі ???!
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18.04.2022 11:45 Відповісти

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