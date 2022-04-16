Німеччина виділить Україні понад 1 мільярд євро військової допомоги, – ЗМІ

Німеччина виділить на військову допомогу 2 млрд євро, значна частина піде на допомогу Україні.

Як пише dpa, про це повідомила представниця уряду Німеччини, передає Інтерфакс-Україна.

Більшість коштів піде на допомогу Україні, зазначили в уряді. Йдеться про суми понад 1 млрд євро.

Зазначається, що близько 400 млн євро передбачено для європейського фонду European Peace Facility, який закуповує зброю для України.

Раніше про намір Німеччини збільшити бюджет військової допомоги на 2022 рік до 2 млрд євро повідомив німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер.

За даними німецьких ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц погодив збільшення військової допомоги через тиск на нього та уряд з боку "Зелених", "Вільних демократів", "ХДС" та частини соціал-демократів. Як зазначають журналісти, Україна може використовувати кошти, щоб купувати потрібну їм зброю – за погодженням із США та іншими партнерами.