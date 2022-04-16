Україна отримала благодійної допомоги з усього світу на $924 мільйони
Сума отриманої благодійної допомоги для України від громадян і корпорацій із різних куточків світу наразі сягнула майже $924 млн. Водночас кошти продовжують надходити.
Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час засідання Координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань, передає пресслужба ОПУ.
"Вони йдуть переважно на рахунки структур ООН та міжнародних гуманітарних організацій. А ті своєю чергою спрямовують їх на допомогу нашим біженцям у різних країнах", – зазначив він.
Найбільше коштів надійшло від благодійників із Великої Британії (47%), Нідерландів (майже 18%), Чехії (11%) та США (майже 8%).
Андрій Єрмак наголосив, що Україна вдячна за допомогу як світовим знаменитостям, так і всім небайдужим громадянам різних країн.
Заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська зазначила, що за 50 днів в Україну було ввезено 270 тис. тонн гуманітарної допомоги. Було закуплено продовольство в українських виробників та укомплектовано продуктові набори для майже 12 млн українців.
Інформаційний ресурс "СпівДія" опрацьовує заявки з гарячої лінії для задоволення конкретних потреб громадян. Оброблено вже понад 48 тис. заявок.
За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, на західному кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Словаччиною ще в перший тиждень були розгорнуті логістичні центри, куди міжнародні донори та партнери відправляють гуманітарну допомогу.
Львівська область стала найбільшим в Україні хабом гуманітарної підтримки, прийнявши 51% вантажів з допомогою з-за кордону.
З гуманітарних хабів, що розташовані по всій країні, вантаж розподіляють між обласними військовими адміністраціями, благодійними організаціями, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та волонтерами, додав заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко.
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