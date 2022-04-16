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Техпаспорт та посвідчення водія знову доступні у "Дії"

дія,послуги

У застосунку "Дія" відновилася функція надання посвідчення водія та техпаспорту.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Тепер ви знову можете показувати посвідчення водія і техпаспорт у застосунку "Дія". Ми відновили таку можливість. Адже на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні ми вимкнули деякі реєстри задля безпеки. Саме тому цифрові документи та послуги були тимчасово недоступні в "Дії", – пояснив він.

Міністр додав, що наразі Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС знову функціонує. Тож права і техпаспорт підтягнуться в "Дію" автоматично після авторизації в застосунку.

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техпаспорт (13) посвідчення водія (124) Дія (623)


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