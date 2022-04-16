Окупанти обстріляли сортувальний центр "Нової пошти" у Миколаєві

Російські окупанти завдали ракетні удари по сортувальному центру "Нової пошти" у Миколаєві. Загиблих серед співробітників немає.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За словами СЕО "Нової пошти" Олександра Бульби, постраждалим працівникам надали медичну допомогу.

"Ми забезпечимо нашим колегам усі необхідні ліки та супровід медичної допомоги, яка необхідна наразі та для реабілітації. Крім того, на період поки вони будуть лікуватися, компанія буде виплачувати їм та їхнім родинам фінансову допомогу", – наголосив він.

"Все відбудуємо. Головне - віримо у перемогу та ЗСУ",–підсумував Бульба.