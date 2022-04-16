"Чистий" продаж валюти Нацбанком на цьому тижні зріс у 1,5 раза

Національний банк на тижні з 11 по 15 квітня знову більше продав валюти, ніж купив: доларів - на $348,7 млн, євро – на 8 млн, це майже в півтора рази більше, ніж тижнем раніше, коли "чистий" продаж склав $211 млн та 84,9 млн євро.

Згідно з даними Нацбанку, за цей тиждень він купив всього $1 млн і 5 млн, водночас їх продаж склав $349,7 млн 93 млн євро, передає Інтерфакс-Україна.



Як повідомлялося, у перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни "чисте" купівля Нацбанком валюти становило $690,3 млн і 20 млн євро, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.



Однак у наступні тижні обсяг купівлі валюти центробанком почав падати, тоді як обсяги її продажу – збільшуватися, в результаті у другій половині березня "чистий продаж" становив $540-620 млн на тиждень, проте першого тижня квітня вона впала майже до $300 млн.



Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,78 млрд і 85,2 млн євро, а продав $4,85 млрд і 1,17 млрд євро, зокрема з початку війни купівля валюти склала $1,12 млрд і 85,2 млн євро, а продаж $2,8 млрд та 1,17 млрд євро.



Міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2022 року, за даними НБУ, становили $28,11 млрд.