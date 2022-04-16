Російські окупанти пошкодили заклади освіти на понад $5 мільярдів

Окупанти від початку вторгнення в Україну пошкодили понад тисячу закладів освіти, збитки становлять більше ніж $5 млрд.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі "Сніданок з 1+1", передає пресслужба міністерства.

"Від початку російського вторгнення на територію України повністю зруйновано 91 заклад освіти, частково отримали пошкодження 923 заклади", – зазначив він.

Міністр наголосив, що ця статистика щодня змінюється, адже після ворожих обстрілів підтверджуються нові факти руйнувань.

За словами Шкарлета, заклади зазнали різних пошкоджень. У деяких вибито вікна, в інших – зруйновано одну чи дві стіни. Попередня сума збитків, заподіяних закладам освіти внаслідок російської агресії, становить понад $5 млрд.

На запитання щодо планування відбудовування закладів і ведення перемовин глава Міносвіти відповів, що двічі зустрічався з колегами-міністрами на засіданнях Ради міністрів освіти ЄС.

"Ми домовилися, що країни ЄС створять окрему програму щодо відбудови та відновлення освітньої інфраструктури. Не тільки щодо будівництва, а й щодо наповнення наших шкіл сучасним обладнанням", – повідомив він.

Крім цього, зауважив міністр, є сподівання на власні сили України. Зокрема, створено декілька гуманітарних рахунків, на які надходять кошти на відбудову країни.