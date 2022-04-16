БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
161 1

Російські окупанти пошкодили заклади освіти на понад $5 мільярдів

школа

Окупанти від початку вторгнення в Україну пошкодили понад тисячу закладів освіти, збитки становлять більше ніж $5 млрд.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі "Сніданок з 1+1", передає пресслужба міністерства.

"Від початку російського вторгнення на територію України повністю зруйновано 91 заклад освіти, частково отримали пошкодження 923 заклади", – зазначив він.

Міністр наголосив, що ця статистика щодня змінюється, адже після ворожих обстрілів підтверджуються нові факти руйнувань.

За словами Шкарлета, заклади зазнали різних пошкоджень. У деяких вибито вікна, в інших – зруйновано одну чи дві стіни. Попередня сума збитків, заподіяних закладам освіти внаслідок російської агресії, становить понад $5 млрд.

На запитання щодо планування відбудовування закладів і ведення перемовин глава Міносвіти відповів, що двічі зустрічався з колегами-міністрами на засіданнях Ради міністрів освіти ЄС.

"Ми домовилися, що країни ЄС створять окрему програму щодо відбудови та відновлення освітньої інфраструктури. Не тільки щодо будівництва, а й щодо наповнення наших шкіл сучасним обладнанням", – повідомив він.

Крім цього, зауважив міністр, є сподівання на власні сили України. Зокрема, створено декілька гуманітарних рахунків, на які надходять кошти на відбудову країни.

Автор: 

освіта (223) Міносвіти (233) інфраструктура (227) Шкарлет Сергій (23)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.04.2022 16:20 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 