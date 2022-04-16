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Розробники гри S.T.A.L.K.E.R. зібрали понад $800 тисяч допомоги для України

s.t.a.l.k.e.r.

Українська компанія GSC Game World, яка є розробником гри S.T.A.L.K.E.R., зібрала понад $800 тис. для підтримки України.

Про це повідомили у Twitter гри.

"Благодійний розпродаж ігор GSC Game World завершено. Разом з вами нам вдалося зібрати понад $800 тис.", – йдеться у повідомленні.

The charity sale of GSC Game World games is over.

Together with you, we’ve managed to raise more than $800,000. Thank you! After taxes and store commissions, all funds will be donated to the "Come Back Alive" Charitable Foundation.

We will remember that. Always. pic.twitter.com/EbzbZGMmHK

— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) April 15, 2022

Зазначається, що після сплати податків та комісії магазину всі кошти передадуть до фонду "Повернись живим".

Автор: 

благодійність (75) гра (70)


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16.04.2022 18:55 Відповісти

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