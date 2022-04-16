Розробники гри S.T.A.L.K.E.R. зібрали понад $800 тисяч допомоги для України
Українська компанія GSC Game World, яка є розробником гри S.T.A.L.K.E.R., зібрала понад $800 тис. для підтримки України.
Про це повідомили у Twitter гри.
"Благодійний розпродаж ігор GSC Game World завершено. Разом з вами нам вдалося зібрати понад $800 тис.", – йдеться у повідомленні.
The charity sale of GSC Game World games is over.— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) April 15, 2022
Together with you, we’ve managed to raise more than $800,000. Thank you! After taxes and store commissions, all funds will be donated to the "Come Back Alive" Charitable Foundation.
We will remember that. Always. pic.twitter.com/EbzbZGMmHK
Зазначається, що після сплати податків та комісії магазину всі кошти передадуть до фонду "Повернись живим".
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Anatoliy A #437998
показати весь коментар16.04.2022 18:55 Відповісти Мені подобається 0
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