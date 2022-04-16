Італія з 17 квітня закриває порти для російських суден, – ЗМІ

Влада Італії вирішила з неділі закрити доступ до портів країни для суден із Росії.

Про це повідомляє в суботу телеканал TGcom24 з посиланням на документи, затверджені управлінням італійських портових служб, передає Інтерфакс-Україна.



Заборона стосуватиметься і російських суден, які після 24 лютого 2022 року почали ходити під прапором інших країн. Вантажним судам РФ, які в даний час перебувають в Італії, влада наказує вийти в море, як тільки вони завершать поточні операції.



Про подібні заходи в портах Румунії з 17 квітня заявив також офіційний Бухарест, повідомляють ЗМІ. Виняток буде зроблено для суден, яким потрібна аварійна зупинка.



ЄС раніше запровадив черговий пакет санкцій, який наказує, зокрема, закрити порти для суден із Росії. У цьому передбачаються винятки перевезення низки товарів, наприклад, енергоносіїв, продукції АПК.