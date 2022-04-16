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В одному з районів Маріуполя відновили мобільний інтернет

маріуполь

У районі Порт-Сіті у Маріуполі відновили мобільний інтернет.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради у Telеgram.

"Маріуполь. В районі Порт-Сіті з’явився сталий мобільний інтернет", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, потужність зв’язку дозволяє робити відео-дзвінки.

Автор: 

інтернет (1332) Маріуполь (260)


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