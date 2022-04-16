БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 387 0

Wizz Air продовжила скасування рейсів в Україну ще на місяць

air,wizz

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air продовжила скасування всіх рейсів в та з України ще на місяць – до липня 2022 року і різко скоротила маршрутну мережу.

Відповідна інформація міститься в системі бронювання авіакомпанії, передає Інтерфакс-Україна. 

Так, замість 53 маршрутів із Києва залишилося 12, а замість 33-х зі Львова – шість.

Крім того, на збережених у системі бронювання напрямках знижена і частота рейсів. Зокрема, з Києва у липні плануються польоти двічі на тиждень у Мілан, Рим, Ларнаку, Лондон, Варшаву, Вроцлав та Гданськ, тричі – у Катовіце та Будапешт, чотири рази на тиждень – у Краків та п'ять – у Вільнюс. З кінця жовтня намічено рейс до Абу-Дабі двічі на тиждень.

Зі Львова збережено рейси двічі на тиждень у Мілан, Рим, Лондон, Варшаву Вроцлав та Гданськ.

Як повідомлялося, спочатку з початком війни Росією проти України 24 лютого Wizz Air скасував рейси до 26 березня включно, а на початку березня продовжив скасування до червня.

Автор: 

авіасполучення (2495) Wizz Air (242)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 