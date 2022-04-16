Wizz Air продовжила скасування рейсів в Україну ще на місяць

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air продовжила скасування всіх рейсів в та з України ще на місяць – до липня 2022 року і різко скоротила маршрутну мережу.

Відповідна інформація міститься в системі бронювання авіакомпанії, передає Інтерфакс-Україна.

Так, замість 53 маршрутів із Києва залишилося 12, а замість 33-х зі Львова – шість.



Крім того, на збережених у системі бронювання напрямках знижена і частота рейсів. Зокрема, з Києва у липні плануються польоти двічі на тиждень у Мілан, Рим, Ларнаку, Лондон, Варшаву, Вроцлав та Гданськ, тричі – у Катовіце та Будапешт, чотири рази на тиждень – у Краків та п'ять – у Вільнюс. З кінця жовтня намічено рейс до Абу-Дабі двічі на тиждень.



Зі Львова збережено рейси двічі на тиждень у Мілан, Рим, Лондон, Варшаву Вроцлав та Гданськ.



Як повідомлялося, спочатку з початком війни Росією проти України 24 лютого Wizz Air скасував рейси до 26 березня включно, а на початку березня продовжив скасування до червня.