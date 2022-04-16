У РФ зобов’язали всі свої компанії піти з західних бірж

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про делістинг депозитарних розписок російських компаній з іноземних майданчиків із подальшою конвертацією в російські цінні папери.

Як пише "Комерсант", документ опублікували на порталі правової інформації.



Відповідно до нього, звернення депозитарних розписок на іноземних майданчиках має припинитися за 10 днів з моменту опублікування закону. Компаніям дадуть п'ять робочих днів, щоб здійснити необхідні дії для розірвання договорів про розміщення депозитарних розписок. Водночас уряд РФ може дозволити подальше звернення за межами країни депозитарних розписок, випущених раніше.



Зазначається, що російські компанії зобов’язали повернутися назад на тлі падіння акцій найбільших російських емітентів на Лондонській біржі (LSE) після вторгнення РФ в Україну 24 лютого.