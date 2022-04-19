Світовий банк погіршив прогноз зростання світового ВВП на цей рік

Світовий банк погіршив прогноз зростання глобальної економіки у 2022 році до 3,2% із 4,1% раніше.

Про це повідомив президент банку Девід Мелпасс на круглому столі для ЗМІ, присвяченому відкриттю "Весняних зустрічей" СБ та МВФ, передає Інтерфакс-Україна.

"Люди стикаються з відкатами у розвитку освіти, охорони здоров'я та гендерної рівності. Вони зіштовхуються зі скороченням комерційної діяльності та торгівлі. Крім того, боргові кризи та знецінення валюти лягають важким тягарем на плечі бідних", – заявив Мелпасс.

Сінгапурське видання The Business Times також процитувало президента СБ із цього круглого столу.

"Ми починаємо весняне засідання на тлі жорстких криз, що накладаються одна на одну: це коронавірус, інфляція і вторгнення Росії в Україну", – сказав він.

За його оцінкою, ці фактори можуть призвести до збільшення рівня бідності у світі за рахунок раптових стрибків цін на енергоносії, добрива та продукти харчування. Відсоткові ставки, що піднімаються, тим часом можуть уповільнити економічне зростання і посилити ситуацію з нерівністю, додав Мелпасс.