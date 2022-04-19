Понад 1,4 мільйона українців зареєструвались як внутрішньо переміщені особи, – Мінсоцполітики

Станом на 18 квітня більше 1,4 млн людей зареєструвались як внутрішньо перемішені особи.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

"Це люди, які опинились в іншому місті, часто без необхідних речей, з дітьми та літніми родичами. Їм потрібно житло, елементарні речі – їжа, медикаменти та засоби гігієни на перший час, а в подальшому – робота. Тому держава під час воєнного стану, навіть в умовах вкрай обмежених ресурсів, впровадила систему взаємопов’язаних програм, які допомагають людям вирішити ці питання", – роказала Лазеба.

За її словами, через велику кількість вимушено переміщених людей в багатьох громадах утворилися великі черги на реєстрацію.

"Але у найближчі дні, я сподіваюсь, що навіть від завтра, стати на облік як внутрішньо переміщена особа та подати заяву на допомогу на проживання можна буде через "Дію", не виходячи з дому без черг та зайвих паперів", – прокоментувала Лазебна.

Нагадаємо, що в рамках допомоги внутрішньо переміщеним особам із житлом уряд компенсує комунальні витрати громадам та людям, які безкоштовно розміщують у себе переселенців.

Також держава надає допомогу на проживання переселенцям з територій активних бойових дій. Допомога надається в розмірі 3 тис. грн на місяць для дітей та людей з інвалідністю, 2 тис. грн – для інших осіб.

Всім, хто має право на цю допомогу та до кінця квітня подасть заяву на її отримання, держава перерахує допомогу за два місяці – березень та квітень.

Майже в кожній приймаючій громаді діють штаби, які надають гуманітарну допомогу переселенцям, – необхідні на перший час продукти, засоби гігієни, одяг.

Для допомоги тим, хто внаслідок війни втратив роботу, уряд вже виплатив по 6,5 тис. грн, тобто по одній мінімальній зарплаті 5 млн людей.

Зараз ця програма закінчилась, але натомість Кабмін запустив програму підтримки роботодавців, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб. Держава співфінансує роботодавцям витрати на оплату праці прийнятих на роботу переселенців в розмірі мінімальної зарплати, тобто 6,5 тис. грн, протягом двох місяців.

Також спільно з трьома структурами ООН уряд запускає додаткові програми підтримки найбільш вразливих категорій.

В рамках таких програм люди отримають допомогу строком на три місяці та розміром 2,22 тис. грн на місяць додатково до інших допомог.

Вже запрацювала така програма з ЮНІСЕФ, подати заявку на неї можна онлайн. Вона надається родинам з трьома дітьми і більше, якщо одна дитина має вік до двох років, а також родинам з двома дітьми і більше, якщо одна дитина з інвалідністю.

Дві інші програми – із Всесвітньою продовольчою програмо ООН та з Управлінням верховного комісара у справах біженців ООН – запрацюють найближчим часом. Зараз завершується погодження з міжнародними партнерами профілів груп, яким надаватиметься допомога.