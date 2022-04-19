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Міжнародна консалтингова компанія McKinsey & Company припинила обслуговувати клієнтів в РФ

mckinsey

Міжнародна консалтингова компанія McKinsey & Company припинила обслуговування клієнтів у Росії, про що анонсувала на початку березня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Оновлення: відповідно до цього зобов'язання все обслуговування клієнтів у Росії припинено з 15 квітня 2022 року", – йдеться в повідомленні

Відповідне рішення було ухвалено у відповідь на вторгнення Росії до України.

Зазначимо, що 3 березня в McKinsey оголосили про зупинення надання послуг державним структурам у РФ. Також компанія тоді попередила, що після того, "як зобов'язання, що залишилися в Росії, будуть завершені, обслуговування клієнтів у країні буде призупинено".

Автор: 

росія (14203) страхування (669)


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