Міжнародна консалтингова компанія McKinsey & Company припинила обслуговувати клієнтів в РФ
Міжнародна консалтингова компанія McKinsey & Company припинила обслуговування клієнтів у Росії, про що анонсувала на початку березня.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Оновлення: відповідно до цього зобов'язання все обслуговування клієнтів у Росії припинено з 15 квітня 2022 року", – йдеться в повідомленні
Відповідне рішення було ухвалено у відповідь на вторгнення Росії до України.
Зазначимо, що 3 березня в McKinsey оголосили про зупинення надання послуг державним структурам у РФ. Також компанія тоді попередила, що після того, "як зобов'язання, що залишилися в Росії, будуть завершені, обслуговування клієнтів у країні буде призупинено".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль