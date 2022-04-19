Український monobank не закриватиме рахунки клієнтів в ОРДЛО та Криму

Віртуальний банк monobank не припинятиме обслуговувати клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини, а також анексованого Криму.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

"Рішення про припинення обслуговування клієнтів, які виїхали до війни, на території тимчасово окупованих Українських Криму, Донецька та Луганська виявилося спірним. Я поважаю думку всіх і не хочу, щоб ми сварилися", – зазначив він.

Також банкір додав, що провів відповідне опитування у Facebook.



"Дякуємо всім, хто взяв участь в опитуванні. Я хотів побачити кількість тих, хто не погоджується з цим рішенням. Звичайно ж ми не ухвалимо рішення, яке викликає невдоволення у більш ніж 30% опитаних. Ми не закриватимемо рахунки клієнтам, що виїхали до 24.02 в Крим та в ОРДЛО", – підсумував Гороховський.

Водночас він наголосив, що рішення про призупинення обслуговування клієнтів з РФ, Білорусі, Північної Кореї, Сирії та Еритреї залишиться незмінним.

Нагадаємо, днем раніше Гороховський оголосив, що monobank припиняє обслуговувати клієнтів в Росії, Білорусі, Еритреї, Північної Кореї, Сирії, а також мешканців ОРДЛО та Криму, які до початку повномасштабного вторгнення РФ перебували в ОРДЛО та Криму і не виїхали звідти. Загалом мали припинити обслуговування 11 251 клієнта.

Мобільний банк monobank у січні 2017 року заснували колишні топменеджери "Приватбанку" Роман Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією "Універсал Банку", який серед входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка.



Станом на кінець 2021 року кількість клієнтів monobank становила 5 млн осіб.