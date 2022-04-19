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Новини
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Окупанти знищили до 30% інфраструктури України на $100 мільярдів, – Кубраков

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Російські окупанти пошкодили або знищили до 30% інфраструктури України на$100 млрд доларів.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Reuters.

"Практично всі складові нашої транспортної інфраструктури в тій чи іншій формі постраждали", – зазначив він.

За словами міністра, вторгнення РФ після 24 лютого зачепило "20-30% усієї інфраструктури з різним ступенем пошкодження та різним рівнем руйнування".

Кубраков уточнив, що було зруйновано чи пошкоджено понад 300 мостів, необхідно відновити понад 8 тис. кмдоріг. Крім того, були підірвані десятки залізничних мостів. Наразі він оцінює збитки у $100 млрд.

Міністр зазначив, що його міністерство розпочало реконструкцію на територіях, які тепер повернулися під контроль українських військ.

"Якщо говорити про дороги, мости та житлові будинки, то я вважаю, що майже все можна відновити за два роки, якщо всі працюватимуть швидко", – сказав він.

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збитки (1129) інфраструктура (227) Кубраков Олександр (181)


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"необхідно відновити понад 8 тис. км доріг" - ракет надо наштамповать дальностью 500-1000 км дороги уже делали - результат наблюдаем!

Дивизион Нептунов стоит как 10 км трассы Решетиловка-Днепр
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19.04.2022 11:09 Відповісти
Таких міністрів зелених навіть в Африці міністрами не поставили б.
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19.04.2022 14:18 Відповісти
хоспаді ... у Африці людей їли ще відносно недавно ...
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19.04.2022 15:05 Відповісти

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