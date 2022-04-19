Окупанти знищили до 30% інфраструктури України на $100 мільярдів, – Кубраков

Російські окупанти пошкодили або знищили до 30% інфраструктури України на$100 млрд доларів.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає Reuters.



"Практично всі складові нашої транспортної інфраструктури в тій чи іншій формі постраждали", – зазначив він.



За словами міністра, вторгнення РФ після 24 лютого зачепило "20-30% усієї інфраструктури з різним ступенем пошкодження та різним рівнем руйнування".



Кубраков уточнив, що було зруйновано чи пошкоджено понад 300 мостів, необхідно відновити понад 8 тис. кмдоріг. Крім того, були підірвані десятки залізничних мостів. Наразі він оцінює збитки у $100 млрд.

Міністр зазначив, що його міністерство розпочало реконструкцію на територіях, які тепер повернулися під контроль українських військ.

"Якщо говорити про дороги, мости та житлові будинки, то я вважаю, що майже все можна відновити за два роки, якщо всі працюватимуть швидко", – сказав він.