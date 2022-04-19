Макрон заявив про підтримку нафтового та газового ембарго для РФ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує повне нафтове та газове ембарго для РФ.

Відповідну заяву він зробив під час інтерв’ю телеканалу France 5, передає "Європейська правда".

Макрон також спростовує інформацію, що саме за його ініціативою до завершення президентських виборів у Франції було відкладено питання ембарго на російську нафту.

Він стверджує, що європейці мають припинити купувати нафту і газ у Росії, щоб "послабити здатність Москви" продовжувати війну.

Він зауважує, що Франція не залежить від постачань російського газу, а тому блокуванням ембарго займається інша країна. Водночас президент Франції додав, що "європейський ринок є взаємопов'язаним" і в цілому "Європа залежить від російського газу".

Також Макрон відмовився встановити червоні лінії для можливого застосування хімічної зброї, оскільки "ми повинні виміряти наслідки", які це матиме.