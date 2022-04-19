Держспецзв’язку пояснила обмеження масового використання терміналів для супутникового інтернету Starlink (оновлено)

Українські регулятори обмежують масове використання терміналів для супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX оскільки це може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Зокрема, зараз Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) дозволив використовувати обладнання для доступу до супутникового інтернету лише на об’єктах критичної інфраструктури.

Регулятор запевняє, що обмеження на використання терміналів Starlink для всіх охочих знімуть після проведення низки досліджень.

"Ця проблема є тимчасовою і пов’язана з новизною техніки від SpaceX. Для зняття цих обмежень потрібно провести розрахунки та низку досліджень, які продемонструють, наскільки робота терміналів на частотах, які вони використовують, може вплинути на роботу інших користувачів. Після підтвердження безпеки використання терміналів Starlink, вони можуть бути допущені до масового використання", – йдеться у повідомленні Держспецзв’язку.

Зазначається, що НЦУ та Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку вже проводять відповідну роботу і завершать її найближчим часом.

"Про будь-які штучні заборони і обмеження у користуванні інтернетом за допомогою Starlink не йдеться. Усі громадяни й бізнес дістануть можливість доступу до супутникового інтернету після завершення всіх необхідних процедур", – наголошують у Держспецзв’язку.

Напередодні галузеві ЗМІ з’ясували, що днями регуляторні органи в Україні прийняли рішення, що обмежує використання супутникового зв’язку Starlink цивільними користувачами. Про це йшлося у розсилці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК, колиш

Нагадаємо, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України 5000 терміналів Starlink завдяки партнерству з компанією SpaceX, які здатні забезпечити безперебійну передачу даних з будь-якої точки України.