У березні економіка України впала на 45%, – Dragon Capital

Через вторгнення РФ в березні реальний ВВП України скоротився на 45% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані аналітичного звіту інвестиційної компанії Dragon Capital.

"За нашими оцінками, території на сході та півдні України, які залишаються окупованими російськими військами станом на середину квітня, генерували приблизно 12% від ВВП у довоєнні часи. Економічна активність на решті території країни залишається суттєво пригніченою, хоча поступово відновлюється", – зазначила головна економістка компанії Олена Білан.

Зазначається, що поки що окупанти зруйнували чи пошкодили невелику кількість великих промислових об’єктів, що дозволяє частково відновити обсяги виробництва. Проте подальша динаміка ВВП залежатиме насамперед від розвитку подій на фронті, включаючи просування наземних військ, інтенсивність ракетних ударів та пошкодження виробничих потужностей, наголошують у Dragon Capital.

Також вагомим фактором буде налаштування експортної логістики. За оцінкою компанії, без відновлення доступу до Чорного моря Україна в перспективі зможе експортувати до 6-7 Мт товарів на місяць наземними шляхами, або менш ніж половину від довоєнних обсягів.

Зазначається, що в разі продовення боїв в межах території, окупованої російськими військами станом на середину квітня, а ризик ракетних ударів на решті території залишиться високим, економіка України скоротиться приблизно на третину та навряд чи буде зростати у наступному році.

Водночас стійке припинення вогню в найближчі місяці прискорить відновлення економіки та дозволить зменшити річне падіння ВВП до -25% р/р з подальшим зростанням на 6,5% у 2023 році.

Якщо домовленість про припинення вогню буде супроводжуватись відкриттям Чорного моря для комерційного судноплавства, Україна зможе наростити обсяги експорту, оціночно до 70% від довоєнного рівня (зважаючи на втрачені виробничі потужності). У цьому випадку падіння ВВП в цьому році становитиме 22% р/р, а зростання наступного року може сягнути 10% р/р.

У компанії наголошують, що однин з найбільших економічних викликів наразі зосереджений в бюджетній царині. Адже різке скорочення економічної активності призвело до серйозного зменшення податкових надходжень та безпрецедентного розширення дефіциту бюджету.

"Ми оцінюємо середньомісячний дефіцит бюджету на рівні $4 млрд під час бойових дій та припускаємо скорочення розриву до 2,5-3 млрд при досягненні стійкої домовленості про припинення вогню. Таким чином, дефіцит бюджету в цьому році може сягнути рекордних 16-26% ВВП залежно від сценарію та, ймовірно, залишиться високим у наступному році", – зазначили експерти.

У Dragon Capital очікують, що НБУ триматиме фіксований курс на рівні 29,25 грн/$ протягом дії воєнного стану та послаблюватиме валютні обмеження обережно, з огляду на можливий вплив на фінансову стабільність. Завдяки очікуваному великому притоку зовнішнього фінансування в бюджет, НБУ зможе нарощувати золотовалютні резерви і матиме достатньо ресурсів, щоб підтримувати валютний курс інтервенціями. Якщо військова ситуація дозволить НБУ повернутись до плаваючого валютного курсу, компанія очікує невелику девальвацію гривні, до рівня 33 грн/$.

За оцінками Dragon Capital, споживча інфляція залишатиметься на відносно помірному рівні – близько 15% у 2022 році завдяки стабільному курсу гривні та антиінфляційним заходам уряду та парламенту, зокрема фіксованим тарифам на комунальні послуги, скасуванню акцизів на паливо та зниженню ПДВ на паливо з 20% у середині березня. У 2023 році аналітики очікують зниження інфляції до 10%.