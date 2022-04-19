БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
255 1

США готують арешт яхти російського олігарха Керімова

керимов,сулейман

У фокусі уваги органів США опинилася елітна яхта Amadea, власником якої може бути підсанкційний російський олігарх Сулейман Керімов.

Як пише The Guardian, яхта, зареєстрована як власність компанії на Кайманових островах, зараз перебуває на острові Фіджі у Тихому океані, після 18 днів мандрівки із Мексики, передає Європейська правда.

У вівторок з’явився обмежуючий судовий наказ місцевих органів влади щодо судна – керівник прокуратури Крістофер Прайд подав клопотання до Вищого суду на заборону яхті покидати порти острова "до фіналізації клопотання щодо ордера на вилучення майна" від США.

Агент, що представляє яхту, минулого тижня казав у коментарі Reuters, що юристи оскаржують твердження про її зв’язок з Керімовим.

Сулейман Керімов потрапив під санкції США з 2014 року не лише за агресію РФ проти України, але й злочини у Сирії.

Автор: 

санкції (4387) США (4882) яхта (95) Керімов Сулейман (11)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Російські мільярдери вважають що їх врятує те,що вони придбали собі золоті паспорти в інших юрисдикціях.Так ось,не врятує!Вони спонсори путіна та його рейха,їх усюди у вільних країнах знайдуть.Що б ви розуміли таких людей є більше двохсот чоловік вони не виходили з громадянства рф,бо зараз у ЗМІ від деяких з них лунають заклики не ототожнювати їх з россіянами це звичайне окозамилювання.
показати весь коментар
19.04.2022 15:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 