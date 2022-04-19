У Греції затримали російський танкер з нафтою
Грецька берегова охорона заблокувала російський нафтовий танкер "Пегас" поблизу берегів острова Евія.
Про це повідомляє видання Kathimerini.
Як повідомили правоохоронці, наказ про арешт корабля був виданий органом боротьби з відмиванням грошей відповідно до інструкцій щодо санкцій, запроваджених проти Росії ЄС і НАТО у відповідь на її вторгнення в Україну.
Зазначається, що "Пегас" прямував до Пелопоннесу, щоб перемістити нафту на інше судно, але внаслідок шторму було змушено відійти в безпечну бухту поблизу міста Каристос на півдні Евії, де його й затримали.
За даними Reuters, на борту судна перебуває 19 членів екіпажу. Також зазначається, що йдеться про арешт судна, а не його вантажу.
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