У Греції затримали російський танкер з нафтою

Грецька берегова охорона заблокувала російський нафтовий танкер "Пегас" поблизу берегів острова Евія.

Про це повідомляє видання Kathimerini.



Як повідомили правоохоронці, наказ про арешт корабля був виданий органом боротьби з відмиванням грошей відповідно до інструкцій щодо санкцій, запроваджених проти Росії ЄС і НАТО у відповідь на її вторгнення в Україну.



Зазначається, що "Пегас" прямував до Пелопоннесу, щоб перемістити нафту на інше судно, але внаслідок шторму було змушено відійти в безпечну бухту поблизу міста Каристос на півдні Евії, де його й затримали.



За даними Reuters, на борту судна перебуває 19 членів екіпажу. Також зазначається, що йдеться про арешт судна, а не його вантажу.