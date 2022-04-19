Власник брендів Peugeot та Opel зупинив свій завод в Росії

Компанія Stellantis оголосила про зупинку виробництва на своєму заводі в російському місті Калуга.

Про це повідомляє пресслужба автоконцерну.

"З огляду на зростання перехресних санкцій і труднощі з логістикою, компанія Stellantis зупинила виробництво на заводі в Калузі, щоб повністю дотриматися всіх санкцій і захистити своїх співробітників. Stellantis засуджує насильство та підтримує всі дії, здатні відновити мир", – йдеться у заяві.

Stellantis – корпорація зі штаб-квартирою в Амстердамі, яка займається автомобільним машинобудуванням. Утворена внаслідок злиття французького автовиробника "Groupe PSA" та італійсько-американського "Fiat Chrysler Automobiles".

Група включає 18 брендів: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot та інші.