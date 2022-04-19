Данія планує повністю відмовитися від газу

Данія планує повністю відмовитися від використання природного газу та збільшити вироблення енергії за рахунок сонця та вітру вчетверо до 2030 року.

Як зазначила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, для досягнення цих цілей уряд субсидуватиме перехід домогосподарств на нові енергосистеми, які використовують "зелений" газ, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас вона також зазначила, що Данія тимчасово збільшить видобуток газу для подолання енергетичної залежності від постачання з Росії. Але плани щодо припинення газовидобутку у довгостроковій перспективі залишаться без змін.

Країна з наступного року має намір повністю забезпечувати потреби у газі самостійно після завершення ремонтних робіт на одному із родовищ у Північному морі.