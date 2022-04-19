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Данія планує повністю відмовитися від газу

дания

Данія планує повністю відмовитися від використання природного газу та збільшити вироблення енергії за рахунок сонця та вітру вчетверо до 2030 року.

Як зазначила прем'єр-міністерка країни Метте Фредеріксен, для досягнення цих цілей уряд субсидуватиме перехід домогосподарств на нові енергосистеми, які використовують "зелений" газ, передає Інтерфакс-Україна. 

Водночас вона також зазначила, що Данія тимчасово збільшить видобуток газу для подолання енергетичної залежності від постачання з Росії. Але плани щодо припинення газовидобутку у довгостроковій перспективі залишаться без змін.

Країна з наступного року має намір повністю забезпечувати потреби у газі самостійно після завершення ремонтних робіт на одному із родовищ у Північному морі.

Автор: 

газ (7934) Данія (239) росія (14212)


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