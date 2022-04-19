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Новини
11 405 26

Росія дозволить відновити виробництво "Жигулів" екологічного класу "Євро-0"

авто

У Росії дозволять випускати автомобілі застарілого екологічного класу "Євро-0".

Про це йдеться у проєкті постанови російського уряду про "правила оцінки відповідності колісних транспортних засобів, що випускаються в особливий період", передає "Комерсант".

Документ покликаний спростити вимоги до автомобілів, що випускаються в РФ, проте фактично стосується тільки великих традиційно вітчизняних автоконцернів, де працює понад 5 тис. осіб, а також виробників напівпричепів, електробусів або компаній під санкціями.

Вимоги поширяться на машини, випущені в період із 1 квітня по 31 грудня, кажуть джерела видання.

Чинний техрегламент Митного союзу передбачає, що в обіг повинні випускатися тільки машини класу "Євро-5" та вище. Але з цим виникли складнощі після припинення постачання в Росію систем керування двигуном Bosch, які регулюють зокрема потужність та рівень викидів.

За даними видання, автовиробники мають вже 5 тис. автівок, які не можуть вийти на ринок через невідповідність регламенту.

У Європі, США та Японії "Євро-0" діяв до 1992 року, "Євро-1" – до 1995 року, а РФ лише у 2002 році запровадила стандарт "Євро-2", заборонивши до ввезення машини нижче за цей клас.

"Фактично запропоновані заходи відкочують автопром РФ до стандартів 1990-х років: у рамках "особливого порядку" передбачається, що для легкових машин, LCV та вантажних із бензиновими двигунами екологічний клас може бути будь-яким – починаючи з "Євро-0", для легких комерційних автомобілів та вантажівок з дизельними двигунами – вище "Євро-1", газовими – "Євро-3", – наголошує "Комерсант".

Як повідомлялося, раніше найбільший російський автовиробник – група "АвтоВАЗ" – вирішила виробляти спрощені версії автомобілів Lada через нестачу імпортних комплектуючих. 

Автор: 

авто (4127) росія (14212) екологія (408)


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Топ коментарі
+14
Back in the USSR.
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19.04.2022 14:11
+13
А " масквічей"?
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19.04.2022 13:15
+10
Какой класс "Євро", у кацапов все по военному классу - анало говнетное.
Интересно, компоненты для выпуска шин есть или колеса в дальнейшем будут деревянные?
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19.04.2022 14:12
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А " масквічей"?
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19.04.2022 13:15 Відповісти
ЕвроБляха! На литовских номерах!

Я когда вижу в зеркале заднего вида такой агрегат - стараюсь сразу срулить в сторону или оторваться! Не дай бох придется резко тормозить с таким чудом на хвосте, у которого передние тормоза - барабанные!
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19.04.2022 16:16 Відповісти
Це у Вас ще «Трабант» з фенолформальдегідного ганчір'я на хвості не сидів...
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19.04.2022 19:25 Відповісти
Говорят сейчас стоит как 3 Мерса ))
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20.04.2022 03:50 Відповісти
Расєя впєрдє-била єсть і будєт всєгда...
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19.04.2022 13:54 Відповісти
Back in the USSR.
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19.04.2022 14:11 Відповісти
Какой класс "Євро", у кацапов все по военному классу - анало говнетное.
Интересно, компоненты для выпуска шин есть или колеса в дальнейшем будут деревянные?
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19.04.2022 14:12 Відповісти
Компонентьі есть, но только для членов политбюро
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19.04.2022 19:57 Відповісти
І відновити для них виробництво бензину А-66.
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19.04.2022 14:21 Відповісти
Та вони і під "Євро 0" їздити не будуть. Пам'ятаю, в 2007 знайомий купив Ниву з блоком Январь (тіпа їхній анало-говнет-копія Bosch) - такиииий гемор був з цим блоком, не передати...
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19.04.2022 14:43 Відповісти
ссср 2, зато рф вперде
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19.04.2022 16:40 Відповісти
назад ***** в 1972 год уря *****
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19.04.2022 17:26 Відповісти
скоро все на бехи пересядут....
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19.04.2022 17:35 Відповісти
Ну и говнище
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19.04.2022 19:56 Відповісти
https://biz.censor.net/user/183620 Подтверждаю , нива , типа 1,7 , типа Bosch ? ,была у меня . Еле сдыхался , вот реально ломалось все , Карл все , говнище редкое , так и запчастей нормальных не купишь ,такое же говно . И вишенка , она на второй год начала покрываться коррозией , пошли такие пятнышки , ну это полный пи......ц . Просто у меня когда то была нива 80-го года она была нормальная . И я думал ,что эта будет не хуже , а нужен был полный привод .
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19.04.2022 20:08 Відповісти
Дышите глубже, зарабатывайте вредный стаж.
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19.04.2022 20:44 Відповісти
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19.04.2022 21:12 Відповісти
Новая касапская малолитражка? Не хватает только надписи "На Берлин" ))
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20.04.2022 03:49 Відповісти
гу.. За немками!!
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20.04.2022 06:29 Відповісти
Назад в будущее.
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19.04.2022 23:53 Відповісти
Вперед в прошлое
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20.04.2022 00:28 Відповісти
Главное Ил 18 поставить на крыло для пассажирских перевозок, как у братьев по разуму в КНДР )))
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20.04.2022 03:48 Відповісти
Можем им лицензию продать. Дорого...
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20.04.2022 09:08 Відповісти
на фотке Москвич АЗЛК, который уничтожил Путин.
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20.04.2022 11:43 Відповісти
Стандарт Евро-0, он же СССР-1.
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02.06.2022 16:55 Відповісти

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