Росія дозволить відновити виробництво "Жигулів" екологічного класу "Євро-0"

У Росії дозволять випускати автомобілі застарілого екологічного класу "Євро-0".

Про це йдеться у проєкті постанови російського уряду про "правила оцінки відповідності колісних транспортних засобів, що випускаються в особливий період", передає "Комерсант".



Документ покликаний спростити вимоги до автомобілів, що випускаються в РФ, проте фактично стосується тільки великих традиційно вітчизняних автоконцернів, де працює понад 5 тис. осіб, а також виробників напівпричепів, електробусів або компаній під санкціями.



Вимоги поширяться на машини, випущені в період із 1 квітня по 31 грудня, кажуть джерела видання.



Чинний техрегламент Митного союзу передбачає, що в обіг повинні випускатися тільки машини класу "Євро-5" та вище. Але з цим виникли складнощі після припинення постачання в Росію систем керування двигуном Bosch, які регулюють зокрема потужність та рівень викидів.

За даними видання, автовиробники мають вже 5 тис. автівок, які не можуть вийти на ринок через невідповідність регламенту.

У Європі, США та Японії "Євро-0" діяв до 1992 року, "Євро-1" – до 1995 року, а РФ лише у 2002 році запровадила стандарт "Євро-2", заборонивши до ввезення машини нижче за цей клас.



"Фактично запропоновані заходи відкочують автопром РФ до стандартів 1990-х років: у рамках "особливого порядку" передбачається, що для легкових машин, LCV та вантажних із бензиновими двигунами екологічний клас може бути будь-яким – починаючи з "Євро-0", для легких комерційних автомобілів та вантажівок з дизельними двигунами – вище "Євро-1", газовими – "Євро-3", – наголошує "Комерсант".



Як повідомлялося, раніше найбільший російський автовиробник – група "АвтоВАЗ" – вирішила виробляти спрощені версії автомобілів Lada через нестачу імпортних комплектуючих.