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Новини
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Німецька група Henkel змінила позицію і припинить свою діяльність в Росії

henkel

Німецький виробник косметики та побутової хімії Henkel прийняла рішення про припинення діяльності в Росії.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті компанії.

"На тлі поточного розвитку війни в Україні компанія Henkel вирішила припинити свою діяльність у Росії. План виконання цього рішення зараз готується", – йдеться у повідомленні.

Henkel вказує, що процес виходу з російського бізнесу буде впорядкованим, а 2500 її співробітників в Росії продовжуватимуть працювати та отримувати зарплату.

"Henkel засуджує війну Росії проти України та насильство проти невинних мирних жителів. Нашим пріоритетом залишається зробити все можливе, щоб підтримати наших колег в Україні", – наводяться у повідомленні слова гендиректора Henkel Карстена Кнобеля.

Як повідомлялося, ще на початку квітня керівництво Henkel заявляло, що компанія продовжить працювати в Росії, але уважно стежитиме за розвитком подій.

Хоча Henkel припинила інвестиції, відмовилася від реклами та спонсорських проектів у Росії, вона як і раніше продовжувала виробляти продукцію під марками Рersil, Schwarzkopf і Dial на своїх 11 заводах у країні.

Водночас за даними компанії, чотири виробничі майданчики компанії в Україні було закрито. Штат Henkel у цій країні налічував близько 600 людей.

Henkel була створена у 1876 році. На російському ринку компанія веде діяльність із 1990 року. Henkel об'єднує підрозділи Adhesive Technologies (клеї та технології), Laundry & Home Care (чистячі та миючі засоби) та Beauty Care (косметика). У РФ компанія випускає товари під такими марками, як Persil, Bref, Pril, "Лоск", "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї "Момент" та Loctite.

Автор: 

росія (14212) Henkel (16)


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видимо нашли способ как то обойти санкции. Хотя на самом деле лучшие санкции - это не добровольный выход западных компаний из Рашки, а свободное падение российской экономики в бездну нищеты и отсутствия внешних инвестиций. Любой даже самый наивный западный бизнесмен и любитель Раши не сегодня так завтра поймет, что все его заводы не принесут ему ни копейки в стране, где у каждого 2го россиянина зарплата будет на уровне стран Африки
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19.04.2022 14:50 Відповісти
Полностью все компании мира должны выйти, а кто не выйдет, тот получит репутацию пособников страны террориста и тогда компанию нужно будет закрыть во всем цивилизованном мире! Пусть выбирают сторону добра или зла.
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19.04.2022 14:58 Відповісти
Відкривайте виробничі потужності в Україні, десь в Дрогобичі, наприклад!
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19.04.2022 23:08 Відповісти
" 2500 її співробітників в Росії продовжуватимуть працювати та отримувати зарплату." Джерело: https://biz.censor.net/n3335208
То компанія вийшла з росії чи не вийшла?
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20.04.2022 10:57 Відповісти

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