Німецька група Henkel змінила позицію і припинить свою діяльність в Росії

Німецький виробник косметики та побутової хімії Henkel прийняла рішення про припинення діяльності в Росії.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті компанії.

"На тлі поточного розвитку війни в Україні компанія Henkel вирішила припинити свою діяльність у Росії. План виконання цього рішення зараз готується", – йдеться у повідомленні.

Henkel вказує, що процес виходу з російського бізнесу буде впорядкованим, а 2500 її співробітників в Росії продовжуватимуть працювати та отримувати зарплату.

"Henkel засуджує війну Росії проти України та насильство проти невинних мирних жителів. Нашим пріоритетом залишається зробити все можливе, щоб підтримати наших колег в Україні", – наводяться у повідомленні слова гендиректора Henkel Карстена Кнобеля.

Як повідомлялося, ще на початку квітня керівництво Henkel заявляло, що компанія продовжить працювати в Росії, але уважно стежитиме за розвитком подій.

Хоча Henkel припинила інвестиції, відмовилася від реклами та спонсорських проектів у Росії, вона як і раніше продовжувала виробляти продукцію під марками Рersil, Schwarzkopf і Dial на своїх 11 заводах у країні.

Водночас за даними компанії, чотири виробничі майданчики компанії в Україні було закрито. Штат Henkel у цій країні налічував близько 600 людей.

Henkel була створена у 1876 році. На російському ринку компанія веде діяльність із 1990 року. Henkel об'єднує підрозділи Adhesive Technologies (клеї та технології), Laundry & Home Care (чистячі та миючі засоби) та Beauty Care (косметика). У РФ компанія випускає товари під такими марками, як Persil, Bref, Pril, "Лоск", "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї "Момент" та Loctite.