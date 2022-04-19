Повідомити про пошкоджене майно тепер можна через портал "Дія", – Мінцифри

Повідомлення про пошкоджене майно тепер можна подати і на порталі "Дія", а не лише через застосунок.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Він зазначив, що через застосунок вже отримано майже 90 тис. заяв.

"Нагадаю, якщо ви власник житлового будинку, квартири чи іншого житлового приміщення, і його пошкодили чи зруйнували через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, подавайте заяву в "Дії". Ми фіксуємо інформацію для експертів та комісії, які згодом будуть проводити оцінку житла", – наголосив міністр.

Водночас Федоров нагадав, що вносити дані потрібно тільки про власне житло: не повністю про зруйнований багатоквартирний будинок, а тільки про окрему квартиру.

Для того, щоб подати заяву на порталі Дія, необхідно перейти за посиланням, авторизуватися чи зареєструватися на порталі, заповнити форму, перевірити інформацію та відправити повідомленні.

Також заяву може заповнити працівник ЦНАП – безпосередньо у Центрі – чи нотаріус, якщо має відповідне звернення.