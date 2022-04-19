"Газпром" продовжує зменшувати транзит газу через Україну

Російський "Газпром" зменшив номінацію на прокачування російського газу до Європи через Україну на 19 квітня до 54,8 млн кубометрів порівняно з 56,9 млн куб. м попереднього дня, хоча законтрактовані потужності дозволяють прокачувати близько 109 млн кубометрів.

Про це свідчать дані "Оператора ГТС України", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Газопровід "Ямалу-Європа" на ділянці між Німеччиною та Польщею з 7 квітня безперервно працює у реверсному режимі. У вівторок потік газу з Німеччини до Польщі збільшився до 0,7 млн куб. м за годину, свідчать дані газотранспортного оператора Gascade.

Європа відкрила сезон закачування газу до підземних сховищ. Наразі рівень запасів становить 28,71%, зростання за останню добу – 0,34 відсоткового пункта (в.п.). Поточний рівень запасів у ПСГ Європи відстає від середнього за п'ять років на 7 в.п.

Як повідомлялося, раніше "Газпром" зменшив номінацію на прокачування російського газу до Європи через Україну на 16 квітня до 57,2 млн кубометрів, хоча заявка на транзит попереднього дня, 15 квітня, становила 70 млн куб. м.