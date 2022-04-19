Криптобіржа Currency.com розриває договори з росіянами, – Федоров

Глобальна криптобіржа Currency.com оголосила про нові санкції для громадян РФ – припинення операцій та розірвання договорів в односторонньому порядку.

Про це повідомив міністр цифрової траснформації Михайло Федоров у Telegram.

Зазначається, що всі кошти на рахунку перекажуть на банківські рахунки, з яких відбувалися поповнення.

Раніше Currency.com зупинила відкриття нових рахунків для клієнтів із РФ.