Криптобіржа Currency.com розриває договори з росіянами, – Федоров
Глобальна криптобіржа Currency.com оголосила про нові санкції для громадян РФ – припинення операцій та розірвання договорів в односторонньому порядку.
Про це повідомив міністр цифрової траснформації Михайло Федоров у Telegram.
Зазначається, що всі кошти на рахунку перекажуть на банківські рахунки, з яких відбувалися поповнення.
Раніше Currency.com зупинила відкриття нових рахунків для клієнтів із РФ.
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