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Криптобіржа Currency.com розриває договори з росіянами, – Федоров

криптобіржа

Глобальна криптобіржа Currency.com оголосила про нові санкції для громадян РФ – припинення операцій та розірвання договорів в односторонньому порядку.

Про це повідомив міністр цифрової траснформації Михайло Федоров у Telegram.

Зазначається, що всі кошти на рахунку перекажуть на банківські рахунки, з яких відбувалися поповнення.

Раніше Currency.com зупинила відкриття нових рахунків для клієнтів із РФ.

Автор: 

біржа (537) росія (14212) криптовалюта (629)


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