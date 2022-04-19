"Нова пошта" відновила кур’єрську доставку по всій Київщині

"Нова пошта" відновила кур’єрську доставку та забір по всій Київській області

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Мешканці Бучі, Ірпеня, Стоянки, Гостомеля, Макарова та Макарівского району знову можуть скористатися послугою кур’єрського забору та доставки "Нової пошти" та замовляти усі необхідні речі через інтернет-магазини або ті товари, яких немає у онлайнових магазинах", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що послугу на виклик кур’єра можна оформити з 10 до 16 години щоденно. Граничний час оформлення заявки на виклик кур’єра індивідуальний для кожного населеного пункту. Актуальний графік забору можна подивитися тут.

Тариф на кур’єрську доставку залишається таким, як і раніше: +30 грн до тарифу доставки у відділення (для посилок до 30 кг).

Кур’єрська доставка працюватиме щоденно, без вихідних.

На сьогодні в Україні працює 4300 відділень "Нової пошти", 7600 поштоматів та доступна кур'єрська доставка у 6200 населених пунктах.