Держфінмоніторинг заблокував кошти потенційних колаборантів на 680 мільйонів

Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала кошти осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками, на загальну суму 687,4 млн грн.

Матеріали щодо фінансових операцій цих 83-х осіб цих осіб направлено до правоохоронних органів, повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

Загалом, у першому кварталі 2022 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 141 матеріал (з них 90 узагальнених матеріалів та 51 додатковий узагальнений матеріал) про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 11,56 млрд грн.

"Наразі, основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку російської федерації (РФ) та республіки білорусь (РБ) щодо України, у т.ч. диверсійно-розвідувальних груп", – наголошується у повідомленні.

Як повідомлялося, Державна служба фінансового моніторингу у 2021 році направила до правоохоронних органів 1 170 матеріалів (з них 767 узагальнених матеріалів та 403 додаткових узагальнених матеріали), які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, на загальну суму у 103,2 млрд грн.