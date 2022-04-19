Нацбанк запропонував дозволити кредитним спілками призупиняти діяльність на час війни

Національний банк України (НБУ) пропонує внести зміни до законодавства, надавши кредитним спілками можливість тимчасово призупиняти діяльність із власної ініціативи на час дії воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба НБУ за підсумками зустрічі з представниками кредитних спілок.

"Це дасть змогу кредитним спілкам накопичити достатній рівень ліквідності та відновити діяльність, повністю виконавши всі зобов’язання перед членами спілок", – зазначається у повідомленні.

Крім того, Нацбанк пропонує пом’якшити ряд регуляторних вимог до кредитних спілок та відтермінувати впровадження нових ліцензійних вимог.

Також Національний банк вирішив не застосовувати заходів впливу за порушення термінів подання звітності кредитними спілками, зокрема за відтермінування подання звітності у форматі XBRL.

Нацбанк нагадує, що раніше вже запровадив цілий ряд спрощень для кредитних спілок на час воєнного стану.

Зокрема, регулятором не застосовуватимуться заходи впливу за порушення обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінактивами, а також за порушення строків проведення чергових загальних зборів членів кредитної спілки за підсумками 2021 року.

Крім того, регулятор уже відтермінував до завершення воєнного стану низку вимог Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг.

Зокрема, Національний банк не застосовуватиме заходів впливу за порушення вимоги щодо наявності власного капіталу. Крім того, відтерміновано подання до Національного банку відомостей щодо зміни керівників, ключових осіб, власників істотної участі, змін у діяльності відокремлених підрозділів. Регулятор також дозволив не подавати значну кількість документів відповідно до вимог вищезазначеного положення.