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Путін знову збирає своїх олігархів, – Bloomberg

путін

Російський президент Владімір Путін у середу, 20 квітня, проведе зустріч з керівниками та власниками великого бізнесу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними агентства, учасникам не повідомили порядок денний зустрічі.

Минулого разу Путін зустрічався з представниками великого російського бізнесу 24 лютого, у день початку повномасштабного воєнного вторгнення в Україну. Після цього Євросоюз вніс усіх бізнесменів, які були присутні на зустрічі, до санкційних списків.

Автор: 

олігарх (254) путін володимир (1053) росія (14212)


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19.04.2022 15:58 Відповісти

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