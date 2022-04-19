Путін знову збирає своїх олігархів, – Bloomberg
Російський президент Владімір Путін у середу, 20 квітня, проведе зустріч з керівниками та власниками великого бізнесу.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
За даними агентства, учасникам не повідомили порядок денний зустрічі.
Минулого разу Путін зустрічався з представниками великого російського бізнесу 24 лютого, у день початку повномасштабного воєнного вторгнення в Україну. Після цього Євросоюз вніс усіх бізнесменів, які були присутні на зустрічі, до санкційних списків.
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Виктор Вит #414122
показати весь коментар19.04.2022 15:58 Відповісти Мені подобається 0
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