Путін знову збирає своїх олігархів, – Bloomberg

Російський президент Владімір Путін у середу, 20 квітня, проведе зустріч з керівниками та власниками великого бізнесу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними агентства, учасникам не повідомили порядок денний зустрічі.

Минулого разу Путін зустрічався з представниками великого російського бізнесу 24 лютого, у день початку повномасштабного воєнного вторгнення в Україну. Після цього Євросоюз вніс усіх бізнесменів, які були присутні на зустрічі, до санкційних списків.