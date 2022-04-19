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Starlink Ілона Маска хоче відкрити представництво в Україні, – Федоров

starlink

Глобальна супутникова система для доступу до інтернету Starlink планує відкрити представництво в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Сьогодні ми отримали чергову позитивну новину – Starlink розпочав роботу на відкриттям представництва в Україні. Зі свого боку я надав доручення відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше. Буду детально інформувати вас про перебіг цих робіт", – написав Федоров.

Він нагадав, що на сьогодні понад 10 тис. станцій допомагають ЗСУ бути на зв'язку та реалізовувати спеціальні операції, підтримують роботу критичних енергетичних та телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я та навіть посівну кампанію, а також повертають до життя деокуповані території.

Автор: 

інтернет (1334) Федоров Михайло (255) Starlink (110)


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