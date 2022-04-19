Попит на військові облігації Мінфіну в гривні впав до 156 мільйонів

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 19 квітня, змогло розмістити номіновані в гривні облігації всього на 156,4 млн грн, однак залучило ще 3,44 млрд грн (в еквіваленті) від продажу цінних паперів, номінованих у валюті.

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу ОВДП в гривні з терміном обігу 6 місяців під 10% річних надійшло 105,54 млн грн.

Ще 50,86 млн грн надійшло від розміщення гривневих облігації терміном обігу 15 місяців під 11% річних.

Крім того, Мінфін розмістив номіновані у доларах США однорічні облігації на $81,86 млн під 3,7% річних, а також восьмимісячні ОВДП в європейській валюті на 33,07 млн євро під 2,5% річних.

Як повідомлялося, на минулому аукціоні 12 квітня Міністерство фінансів змогло розмістити номіновані в гривні облігації на 6,17 млрд грн.

5 квітня Мінфін зміг розмістити військові облігації в гривні лише на 963,53 млн грн, проте розмістив номіновані у іноземній валюті цінні папери на 143,38 млн євро.

29 березня Міністерство фінансів змогло розмістити номіновані в гривні військові облігації на 3,33 млрд грн.

22 березня Мінфін розмістив номіновані в гривні облігації на 6,04 млрд грн.