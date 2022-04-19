Третина ломбардів не подала звітність за четвертий квартал минулого року, – НБУ

Дві третини ломбардів, 28% фінансових компаній та 79% лізингодавців подали фінзвітність у повному обсязі за четвертий квартал 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ за підсумками зустрічі з фінансовими компаніями, ломбардами та лізингодавцями, під час якої основну увагу приділили питанням звітування.

Як зазначається, з 24 лютого 2022 року НБУ подовжив на один місяць строк подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг за четвертий квартал 2021 року та врегулював питання щодо незастосування заходів впливу за порушення.

Так, станом на 1 квітня 2022 року звітність за четвертий квартал 2021 року подали в повному обсязі:

28% фінансових компаній;

67% ломбардів;

79% лізингодавців.

Подали звітність частково 36% фінансових компаній.

Не подали звітність взагалі:

36% фінансових компаній;

33% ломбардів;

21% лізингодавців.

У НБУ нагадали, що звітність за перший квартал 2022 року подається за новими правилами. Зокрема, змін зазнали вимоги до порядку формування показників звітності; перелік, формат, періодичність та строки подання звітних файлів; порядок накладання кваліфікованого електронного підпису на дані звітності.

"НБУ чекає на звітність учасників ринку, підготовлену за новими правилами, до 25 квітня 2022 року", – додали в НБУ.